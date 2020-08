Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Pedelec gestohlen

Hattingen (ots)

Der 25-jährige Besitzer eines Pedelecs stellte am Samstagmorgen sein hell-blaues Pedelec an der S-Bahn Haltestelle in Hattingen an dem dortigen Fahrradständer ab. Er sicherte das Rad mit einem Fahrradschloss. Als er am Abend wieder mit seinem Rad fahren wollte, stellte er den Diebstahl fest. Das Rad wurde samt Schloss entwendet. Es handelt sich um ein Pedelec der Marke Trenoli Inizio. An dem Rad war ein schwarzer Korb befestigt.

