Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Unbekannte pöbeln Gruppe an

Schwelm (ots)

Am Samstag, gegen 17:00 Uhr, hielten sich im "Blücher-Park" an der Bahnhofstraße drei Männer (36,33,33) an einer Parkbank auf. Drei Unbekannte kamen auf die Gruppe zu und pöbelten diese unvermittelt an. Als der 36-jährige Schwelmer und ein 33-jähriger Begleiter aufstanden, wurden diese direkt und unbegründet durch die Unbekannten angegriffen. Nachdem die Opfer mehrere Schläge einstecken mussten, entfernten sich die Angreifer in Richtung Bahnhof.

Die Personen werden so beschrieben: - Alle drei südosteuropäisches Aussehen Eine Person soll etwa 24 Jahre alt gewesen sein und auffällig nach innen geschielt haben. Die zweite Person soll etwa 20 Jahre alt gewesen sein und soll einen blauen Trainingsanzug getragen haben. Die dritte Person, soll lediglich gepöbelt haben. Er soll etwa 17 Jahre alt gewesen sein und eine schwarze Cappy getragen haben.

Der 36-Jährige wurde bei dem Angriff leicht verletzt. Er wurde zur ambulanten Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 33-Jährige wurde ebenfalls leicht verletzt, eine ärztliche Behandlung benötigte er jedoch nicht. Der Dritte Begleiter blieb unverletzt, er wurde nicht angegriffen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu den gesuchten Tätern geben können. Hinweise können unter der Telefonnummer 02333-91664000 abgegeben werden.

