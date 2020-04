Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Wüsten. Motorradfahrer landet im Graben.

Lippe (ots)

Am Mittwochabend kam ein 18-jähriger Motorradfahrer in einer Kurve von der Salzuflener Straße ab. Der Lagenser kollidierte auf seiner Honda mit einem Verkehrszeichen und landete im Graben. Dabei verletzte er sich an der Schulter. Ersthelfer versorgten ihn bis zum Eintreffen der Rettungskräfte, anschließend wurde er zur Behandlung in ein Klinikum gebracht. Der Sachschaden liegt bei etwa 650 Euro.

