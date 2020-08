Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Einbruch in Schulkantine

Schwelm (ots)

Am Samstag erhielt die Polizei, gegen 21:30 Uhr, den Einsatz in den Ländchenweg zu fahren, da dort Unbekannte in das Schulgebäude eingebrochen seien sollen. Die Täter schlugen eine Scheibe ein, die zur Kantine der Schule gehört. Aus der Kantine entwendeten sie dort gelagerte Süßigkeiten. Nach Zeugenaussagen solle es sich um drei Kinder/Jugendliche gehandelt haben, die in Richtung Möllenkotter Straße flüchteten. Sie werden so beschrieben:

1. Person

- ca. 12-13 Jahre alt - schlank - südländisches Erscheinungsbild - 6mm Frisur ("sehr kurze Haare")

2. Person

- ca. 12-13 Jahre alt - schlank - südländisches Erscheinungsbild

3. Person

- ca. 12-13 Jahre alt - etwas stabiler - südländisches Erscheinungsbild

Alle drei Personen sollen T-Shirt und kurze Hose getragen haben. Auf dem Schulgelände konnten noch zwei beschädigte Scheiben der dortigen Sporthalle festgestellt werden. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Jugendlichen auch dafür in Frage kommen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 0174/6310227

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell