Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Randalierer greift Polizei und Fahrkartenkontrolleure an

Schwelm (ots)

Am Samstag wurde eine Polizeistreife, gegen 19:30 Uhr, zum Bahnhof in Schwelm gerufen, Grund war ein randalierender Fahrgast im Zug. Am Einsatzort trafen die Beamten auf die beiden geschädigten Kontrolleure (41 und 51), die auf den 36-jährigen Randalierer aufmerksam machten. Nach bisherigen Erkenntnissen griff der Mann die Kontrolleure an, als er seinen Fahrschein zeigen sollte. Beide Geschädigte wurden durch den Angriff leicht verletzt. Bei Eintreffen der Polizei befand sich der Randalierer im Zug. Augenscheinlich stand er unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen. Da der Mann den Zug nicht freiwillig verlassen wollte, musste er unter Einsatz von einfacher körperlicher Gewalt aus dem Zug herausgetragen werden. Hierbei sperrte er sich enorm und schlug und trat nach den Beamten. Zwei wurden zwei Polizeibeamte leicht verletzt, blieben jedoch dienstfähig. Der 36-jährige Mann aus Remscheid wurde in das Polizeigewahrsam gebracht, in dem ihm auch eine Blutprobe entnommen wurde.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 0174/6310227

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell