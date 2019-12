Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Aufbruch von Zigarettenautomat

Longkamp (ots)

In der Zeit von Sonntag, 01.12.2019, 22:00 Uhr, auf Montag, 02.12.2019, 06:45 Uhr wurde durch bisher unbekannte Täter ein Zigarettenautomat in der Andreasstraße in Longkamp, auf dem Gelände des Einkaufsmarktes, aufgebrochen. Hierbei wurden der/die Täter vermutlich bei der Tatausführung gestört. Augenscheinlich konnten keine Zigaretten entwendet werden. Ob Münzgeld erlangt werden konnte, muss noch durch den Betreiber des Automaten geprüft werden.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues, unter der Telefonnummer: 06531/95270, zu melden.

