Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 01.11.2019

Peine (ots)

Verkehrsunfall

Am Donnerstag, um 14:15 Uhr, ereignete sich auf der B 1 nahe Bettmar ein Verkehrsunfall. Ein 18- jähriger Ilseder befuhr die B 1 von Groß Lafferde kommend in Richtung Bettmar. Kurz vor der Ortschaft Bettmar kam er aus noch unbekannten Gründen in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Der PKW touchierte zunächst einen Straßenbaum und überschlug sich anschließend. Der Ilseder wurde leicht verletzt, an seinem PKW entstand Totalschaden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 10.000 Euro.

