Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Vier Sachbeschädigungen am Twiesack

Gevelsberg (ots)

Unbekannte machten sich am vergangenen Wochenende an vier Fahrzeugen zu schaffen, die auf einem geschotterten Parkplatz einer Jugendherberge am Twiesack geparkt waren. Der oder die Unbekannten traten gegen die Karosserie und beschädigten die Außenspiegel der Fahrzeuge. Hinweise gibt es bislang keine.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 0174/6310227

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell