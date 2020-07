Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Hausfriedensbrüche in Bückeburg/Petzen

Bückeburg (ots)

(ma)

Eine möglicherweise verwirrte Frau ist heute Vormittag gg. 11.30 Uhr in zwei unverschlossene Wohnhäuser in Bückeburg/Petzen gelangt und wurde dort von den Hausbesitzern überraschend in den Wohnräumen angetroffen.

Die ca. 25-30 Jahre alte Frau gelangte in die Wohnhäuser der Senioren durch eine offenstehende Garage mit direktem Zugang zum Wohnbereich und in einem anderen Fall durch eine geöffnete Kellertür in das bewohnte Obergeschoß.

Die fahrig wirkende Frau verlangte im Schlafzimmer stehend nach einer neuen Hose, weil ihre kaputt sei und verließ ohne Zwischenfälle bzw. Stehlgut sofort die Häuser im Pfahlwinkel bzw. Hollenkamp, um dann abschließend mit einem Fahrrad zügig in Richtung Sportgelände Evesen wegzufahren.

Mehrere eingesetzte Streifenwagen konnten die Frau nicht ausfindig machen.

Die Gesuchte hat eine schlanke Figur und trägt eine auffallend gegelte "Igelfrisur" mit kurzen hellblonden Haaren.

Bekleidet ist die Frau mit einer kaputten grauen Leggins mit bunten Fragmenten. Das Oberteil besteht aus einem kurzärmeligen bunten Hemd.

Mitgeführt wird neben dem Fahrrad eine Tasche mit einer aufgedruckten Amerikaflagge.

Hinweise zu der Frau bzw. deren Aufenthalt nimmt die Polizei Bückeburg, Tel.: 05722/95930, entgegen.

