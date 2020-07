Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Einbruch durch Bewohner verhindert

Nienburg (ots)

NIENBURG (jah) - Am 24.07.2020 gegen 00:30 Uhr versuchte ein bislang unbekannter Täter in ein Zweifamilienhaus in der Straße Siedekamp einzubrechen. Ein Kind der Familie war durch Geräusche bzw. Schritte auf dem Grundstück aufgeweckt worden und hatte seine Eltern informiert. Der Vater suchte daraufhin das Grundstück ab, traf aber keine Person an. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten auch keine Unberechtigten in Tatortnähe feststellen und gehen nunmehr davon aus, dass der Täter durch die aufgeschreckte Familie vertrieben wurde.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Daniel Jahn, PHK

Amalie-Thomas-Platz 1

31582 NIENBURG



Telefon: 05021/9778-107

Fax2mail: +49 511 9695-602249

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell