Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unerlaubtes Betreiben von Anlagen mit Folgen

Auetal Rehren (ots)

(swe). Die Polizei Rinteln ermittelt gegen einen 73-jährigen Auetaler, der am Mittwoch in einer sogenannten "Brenntonne" Gartenabfälle verbrannte. Dieses Verbrennen kann einen Straftatbestand des § 327 StGB (Unerlaubtes Betreiben von Anlagen) erfüllen. In Folge schüttet der 73-jährige die heiße Asche am nächsten Tag zwischen seine Tannen und die fangen in kurzer Zeit an zu brennen. Die Feuerwehr muss den Brand ablöschen. Der Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Rinteln

Pressestelle

Hasphurtweg 3

31737 Rinteln

Telefon: 05751/95450

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell