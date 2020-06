Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Erneute Sachbeschädigung bei einem Kiosk in Zetel - Polizei sucht Zeugen

Zetel (ots)

Am Sonnabend, 20.06.2020, in der Zeit von Mitternacht bis 06:00 Uhr, ist es erneut zu einer Sachbeschädigung beim Vereinskiosk, Westerende gekommen. Die Seiteneingangstür ist auf unbekannte Art und Weise beschädigt worden. Bereits Ende April kam es zu Beschädigungen an einer Fensterscheibe des Kiosks. Personen, die die Tat beobachtet oder anderweitig Hinweise zu den Verursachern geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Varel unter der Rufnummer 04451-/9230 in Verbindung zu setzen.

