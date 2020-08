Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Einbruch in Wohnung

Gevelsberg (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hebelten Unbekannte die Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses an der Neustraße auf. Sie durchsuchten die Räume und entwendeten einen 50 Euro Bargeldschein, der offen in der Wohnung lag. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht.

