Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfallflucht in der Erzbergerstraße

Ludwigshafen - Friesenheim (ots)

Am Freitag, dem 25.09.2020, gegen 18:09 Uhr, befuhr eine 33-jährige Frau mit ihrem PKW die Erzbergerstraße in Fahrtrichtung Sternstraße. Etwa auf Höhe der Hausnummer 46 sei nun ein entgegenkommender PKW plötzlich in die Fahrspur der Frau abgekommen wodurch diese, zur Vermeidung eines Frontalzusammenstoßes, nach rechts habe ausweichen müssen. Hierbei kollidierte die Fahrerin jedoch mit einem dort ordnungsgemäß abgestellten Fahrzeug. Der Sachverhalt konnte durch einen unabhängigen Augenzeugen bestätigt werden. Das unfallverursachende Fahrzeug setzte seine Fahrt im Anschluss jedoch ohne weitere Reaktion in Fahrtrichtung Industriestraße fort.

Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt oder dem unfallverursachenden Fahrzeug tätigen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der 0621/963-2222 in Verbindung zu setzen.

