Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: (Speyer) - Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Frankenthal und der Polizei Ludwigshafen - Polizei ermittelt wegen verstorbener Person nach Streitigkeiten

Ludwigshafen (ots)

Am Nachmittag des 28.02.2020 kam es in einer Wohnung in Speyer vermutlich zu Streitigkeiten zwischen zwei männlichen Personen. In der Folge verstarb eine dieser Personen an seinen Verletzungen. Der Tatverdächtige konnte noch vor Ort festgenommen werden. Die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft Frankenthal haben die Ermittlungen aufgenommen.

