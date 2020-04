Polizei Düren

POL-DN: Seniorin überrumpelt und bestohlen

Düren (ots)

Am Donnerstagmorgen saß eine ältere Dame in ihrem Haus in der Dürener Bücklersstraße gerade in der Küche, als es an der Tür klingelte. Ein Mann rief von draußen, dass er ein Paket für die Seniorin habe, welches er gerne ausliefern würde.

Als die Bewohnerin die Haustür öffnete, stürmte der angebliche Paketbote jedoch an ihr vorbei in die Wohnung und fing an, die Zimmer zu durchsuchen. Im Schlafzimmer brachte er Schmuck an sich und verließ das Haus dann wieder. Die Rentnerin bat ihre Nachbarn um Hilfe, diese kontaktieren sofort die Polizei. Die Betroffene konnte den Täter wie folgt beschreiben:

· männlich

· circa 180-190 cm groß

· schlanke Statur

· dunkel bekleidet mit einer Kappe / Mütze und einer Brille

· trug einen Mundschutz

· westeuropäisches Erscheinungsbild, sprach akzentfrei deutsch

· wirkte ungepflegt

Sollten Sie Hinweise auf den Täter geben können oder verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, dann wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02421 949-6425 an die Leitstelle der Polizei Düren.

