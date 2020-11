Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Brüder angegriffen und Geld geraubt - Polizei bittet um Hinweise!

FreiburgFreiburg (ots)

Zwei Brüder sind am Samstag, 14.11.2020, gegen 18:15 Uhr, in Bad Säckingen von drei Unbekannten angegriffen worden. Dabei wurde einem der beiden der Geldbeutel geraubt. Die Brüder im Alter von 21 und 23 Jahren hatten ihren Wagen auf dem Parkplatz vor dem Aqualon an der Bergseestraße gestoppt, da der Ältere austreten musste. Als dieser dann zum Auto zurückging, sei er plötzlich von zwei Männern angegriffen und geschlagen worden. Es sei zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen den Dreien gekommen. Als der jüngere Bruder, der noch im Auto saß, ausstieg, um zu helfen, sei er unvermittelt von einer Frau mit Pfefferspray attackiert worden. Die Brüder wehrten sich und wollen auch einen der Angreifer vermutlich am Auge verletzt haben. Die drei Tatverdächtigen flüchteten. Sie hatten dem Älteren währenddessen den Geldbeutel entwendet. Dieser konnte in der Nähe wiedergefunden werden, allerdings fehlte ein dreistelliger Bargeldbetrag. Die Brüder mussten aufgrund ihrer erlittenen Verletzungen stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Von den Tatverdächtigen liegt folgende Beschreibung vor: zwei Männer, einer ca. 180 bis 185 cm groß, der zweite etwas größer (185 cm bis 190 cm). Beide hatten kurze Haare, der Größere soll lockige Haare gehabt haben. Die Frau war ca. 170 cm groß und 18/19 Jahre alt. Sie hatte eine normale Figur, längere dunkle Haare und trug einen grauen Pullover. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen und Personen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen oder auch zu einer verletzten Person geben können, sich unter der Telefonnummer 07741 8316-0 zu melden

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell