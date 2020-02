Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Einbrecher-Trio steigt in Haus ein

Mandern (ots)

Drei bislang unbekannte Täter brachen am Montag, 24. Februar, in ein Haus in Mandern ein.

Zwischen 18:50 und 19:48 Uhr versuchten die Täter zunächst vergeblich verschiede Eingangsmöglichkeiten zum Haus in der Straße Auf'm Scheerchen aufzuhebeln. Letztendlich zerstörten sie eine Fensterscheibe einer Terrassentür und gelangten so in die Wohnräume. Sie durchsuchten das Haus und verließen den Tatort mit ihrer Beute. Die Täter wurden bei ihrer Tat von einer Überwachungskamera aufgezeichnet.

Die Personen können wie folgt beschrieben werden:

- Ca. 20-25 Jahre alt - Sportliche schlanke Statur - Kurze Haare - Alle trugen Sneaker und Handschuhe

Eine Person war mit einer auffälligen Kapuzenjacke der Marke Nike Air Jordan bekleidet, auf der ebenfalls das Logo des Fußballvereins Paris St. Germain aufgebracht ist.

Einer der Täter trägt einen Dreitagebart, sein Haupthaar ist an den Seiten rasiert, sog. Undercut.

Die dritte Person trug eine Bauchtasche.

Die drei Gesuchten waren vermutlich mit einem Kleinwagen unterwegs, genauere Angaben zum Fahrzeugtyp sind nach derzeitigem Stand der Ermittlungen jedoch nicht möglich.

Die Kriminalpolizei Trier bittet Zeugen sich unter 0651/9779-2290 zu melden.

