POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 03.11.2020 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

HeilbronnHeilbronn (ots)

Bad Rappenau: Unfallbeteiligter gesucht

Die Polizei sucht nach Zeugen eines Unfalls vom 22. Oktober, bei dem zwei Pkw in einem Kreisverkehr in Bad Rappenau kollidierten und ein Beteiligter weiterfuhr. Gegen 16 Uhr befuhr ein 50-Jähriger mit seinem Fiat 500 den sogenannten "Oberbiegelhof-Kreisel". Scheinbar übersah ein Unbekannter mit seinem Pkw den bereits im Kreisverkehr fahrenden Fiat und fuhr ein. Die beiden Fahrzeuge kollidierten, wodurch mindestens 1.500 Euro Sachschaden entstand. Daraufhin hielt der Unbekannte jedoch nicht an und fuhr davon. Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eppingen, Telefon 07262 60950, zu melden.

Ilsfeld: Rollerfahrer verletzt

Ein 16-Jähriger wurde am Montagmittag bei einem Unfall bei Ilsfeld verletzt. Der Jugendliche war gegen 13 Uhr mit seinem Roller zwischen Ilsfeld und Schozbach unterwegs. Hier kam er in einer Rechtskurve auf regennasser und laubbedeckter Fahrbahn zu Fall. Die Ursache des Sturzes war vermutlich der Witterung nicht angepasste Geschwindigkeit. Durch den Unfall wurde er schwerer verletzt und musste mit dem Rettungsdienst zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Zudem entstand Sachschaden in Höhe circa 1.000 Euro.

Bad Friedrichshall-Jagstfeld: Beim Abbiegen ein Auto übersehen

Bei einem Unfall in Jagstfeld verursachte ein 83-Jähriger Personenschaden und geschätzten Sachschaden in Höhe von 13.000 Euro. Der Mann befuhr mit seinem VW Up die Heuchlinger Straße. Gegen 17.15 Uhr bog er mit seinem Wagen nach links auf einen Kundenparkplatz eines Supermarktes ein. Hierbei übersah er scheinbar den entgegenkommenden Toyota Yaris eines 57-Jährigen. Die beiden Fahrzeuge kollidierten. Durch den Aufprall wurde der VW Up gegen einen verkehrsbedingt in einer Grundstücksausfahrt wartenden 32-Jährige in ihrem VW Golf geschleudert. Neben dem entstandenen Sachschaden wurde der 57-Jährige durch die Kollisionen leicht verletzt.

Neckarsulm: Unfall gebaut und keinen Führerschein

Am Montagabend war ein 28-Jähriger mit seinem Auto in Neckarsulm unterwegs, verursachte einen Verkehrsunfall und besaß keinen Führerschein. Gegen 17.30 Uhr befuhr der Mann mit seinem BMW die Bleichstraße. An der Kreuzung zur Binswanger Straße missachtete der Fahrer die Vorfahrt einer 74-Jährigen in ihrem Dacia, woraufhin die Fahrzeuge kollidierten. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Es wurde niemand verletzt. Während der Verkehrsunfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 28-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Nun kommt auf den Mann ein Strafverfahren wegen dem Fahren ohne Fahrerlaubnis zu.

Neckarsulm: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter beschädigte zwischen Sonntagabend und Montagvormittag mit seinem Fahrzeug einen in Neckarsulm geparkten Pkw. Der beschädigte BMW stand zwischen 21 Uhr und 10.30 Uhr am Fahrbahnrand der Greckstraße. Der Unfallverursacher touchierte vermutlich den Wagen und fuhr weiter, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro zu kümmern. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm, Telefon 07132 93710, zu melden.

Bad Friedrichshall-Kochendorf: Einbruch in Vereinsheim - Zeugen gesucht

Unbekannte verschafften sich in der Nacht auf Montag unbemerkt Zutritt zu einem Vereinsheim in Kochendorf. Zwischen 20 Uhr und 7.30 Uhr brachen die Täter unter anderem gewaltsam ein Fenster des Gebäudes in dem Erlenweg auf. Anschließend stiegen die Einbrecher in die Räume ein und durchwühlten diese. Aus einem Büro entwendeten die Täter ein elektronisches Gerät. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Hinweise. Diese werden vom Polizeiposten Bad Friedrichshall unter der Telefonnummer 07136 98030 entgegengenommen.

Lauffen am Neckar: Nach einem Diebstahl werden Zeugen gesucht

Am vergangenen Wochenende entwendeten Unbekannte mehrere Gegenstände von einem Betriebsgelände in Lauffen am Neckar. Zwischen Freitag, 9 Uhr, und Montag, 11 Uhr, begaben sich die Täter auf das Gelände der Firma in der Straße "Im Brühl". Erst überstiegen die Diebe einen Zaun und entwendeten dann mehrere Gerüstbauteile. Wie die Unbekannten diese Teile abtransportierten, ist bislang noch unklar. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können oder in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Lauffen, Telefon 07133 2090, zu melden.

Heilbronn: Falsch abgebogen

Ein Unfall an einer Kreuzung in Heilbronn endete am Montagabend mit mehreren Verletzten und hohem Sachschaden. Gegen 20.30 Uhr befuhr ein 27-Jähriger mit seinem Mercedes die Weipertstraße. Als er an einer Kreuzung zur Etzelstraße verbotswidrig nach links in Richtung der Austraße abbog, kollidierte der Wagen mit einem ebenfalls verkehrswidrig nach links abbiegenden Kastenwagen eines 22-Jährigen. Die beiden Fahrzeuge prallten im Bereich der Fronten zusammen. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von circa 28.000 Euro. Zudem wurde der 19-Jährige Mitfahrer in dem Pkw, der 22-jährige Transporter-Fahrer sowie dessen 18-Jährige Mitfahrer leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Heilbronn: Unfall mit verletzter Person

Ein Lkw kollidierte am Montagmittag beim Fahrbahnwechsel in Heilbronn mit einem Pkw. Gegen 12.15 Uhr befuhr ein 61-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Laster die Karl-Wüst-Straße. Als er mit seinem Gefährt die Fahrbahn wechselte, übersah er vermutlich den neben dem Lkw fahrenden VW einer 36-Jährigen. Die Beiden Fahrzeuge prallten seitlich zusammen, wodurch Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro entstand. Ebenfalls wurde die Autofahrerin leicht verletzt.

Heilbronn: Unfall verursacht und weitergefahren

Ein Unbekannter verursachte zwischen Sonntagnachmittag und Montagvormittag einen Unfall in Heilbronn und fuhr davon. Der beschädigte Mercedes stand von 14 Uhr bis 10.45 Uhr in der Hohenstaufenstraße. In diesem Zeitfenster touchierte der Unfallverursacher den Wagen. Anstatt sich um den Schaden in Höhe von circa 1.000 Euro zu kümmern, fuhr er davon. Zeugen der Verkehrsunfallflucht werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 104 2500, zu melden.

Heilbronn: Diesel abgepumpt - Zeugen gesucht

Unbekannte pumpten am vergangenen Wochenende mehrere hundert Liter Kraftstoff aus einem Kran ab. Die Täter überwanden erst den Zaun einer Baustelle in der Klarastraße und begaben sich zu der dortigen Baumaschine. An dem Kran öffneten sie den Tankdeckel und zapften circa 300 Liter Diesel ab. Nun sucht die Polizei nach Zeugen des Diebstahls. Diese werden gebeten sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 104 2500, zu melden.

Heilbronn: Unter Drogeneinfluss gefahren

Ein 35-jähriger steht in dem Verdacht am Montagvormittag mit seinem Pkw in Heilbronn unterwegs gewesen zu sein, obwohl er Drogen konsumiert hatte. Gegen 11.15 Uhr wurde der Mann mit seinem Fiat in der Teutonenstraße durch Polizeibeamte kontrolliert. Hierbei zeigte der Fahrer drogenkonsumtypische, körperliche Anzeichen. Ein Test bestätigte die Vermutung und verlief positiv auf Drogen. Daraufhin wurde dem 35-Jährigen im Krankenhaus Blut entnommen.

Neuenstadt am Kocher: Betrunken Auto gefahren

Ein betrunkener 55-Jähriger war am Montagmorgen mit seinem Auto in Neuenstadt am Kocher unterwegs. Gegen 9.30 Uhr befuhr der Mann mit seinem Mercedes die Daimlerstraße und wurde von einer Polizeistreife kontrolliert. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Mann alkoholisiert war. Ein Test ergab 1,2 Promille. Im Anschluss ging es für den 55-Jährigen in Begleitung der Beamten zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Der Mann musste dann noch direkt seinen Führerschein abgeben.

Bad Friedrichshall: Mit mehr als 1,1 Promille Auto gefahren

Ein Betrunkener wurde Montagnacht bei einer Verkehrskontrolle in Bad Friedrichshall durch Polizeibeamte entdeckt. Gegen 23.30 Uhr kontrollierten die Polizisten den 58-jährigen mit seinem Dacia. Hierbei stellten sie fest, dass der Mann mit knapp 1,2 Promille gefahren war. Es folgte eine Blutentnahme im Krankenhaus und er musste seinen Führerschein an Ort und Stelle abgeben.

