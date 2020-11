Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 03.11.2020 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Öhringen: Ab durch den Gartenzaun

Einen Schaden von knapp 1.000 Euro hinterließ am Montag ein Unbekannter an einem Gartenzaun in Öhringen. Der Autofahrer fuhr im Zeitraum von 10 bis 15 Uhr auf der Straße "Am Römerwall" und kollidierte dort aus unbekannter Ursache mit einer Gartenbegrenzung. Anstatt den Schaden den Eigentümern oder der Polizei zu melden, machte er oder sie sich jedoch einfach aus dem Staub. Das Polizeirevier Öhringen hofft nun auf Zeugen, die Angaben zu dem Verursacher oder seinem Wagen machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07941 9300 entgegengenommen.

Pfedelbach: Randale auf dem Pausenhof

Zum Lernen waren Unbekannte am Wochenende wohl nicht auf dem Gelände der Realschule in Pfedelbach. Im Zeitraum zwischen Freitag und Montag waren ein oder mehrere Personen auf das Schulgelände in der Pestalozzistraße gelangt. Auf dem Pausenhof wurden mehrere Mülleimer aus ihren Halterungen gerissen und auf dem Schulhof umhergeworfen. Außerdem beschädigten die Täter zwei Fensterscheiben der Schule. Der Schaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Unbekannten haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Öhringen, Telefon 07941 9300, zu melden.

