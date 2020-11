Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 03.11.2020 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

HeilbronnHeilbronn (ots)

Osterburken: Baum ausgerissen - Zeugen gesucht

Ein bislang Unbekannter hat von Samstag, 22 Uhr, auf Sonntag, 08.30 Uhr, in der Prof.-Schumacher-Straße in Osterburken einen Thujabaum aus einem Betonkübel vor einer Apotheke beschädigt. Bereits am Wochenende wurden vor der Apotheke bereits zwei Pflanzkübel aus Beton beschädigt. Es entstand Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06291 64877-0 beim Polizeiposten Adelsheim zu melden.

Schefflenz: Mauer beim Einparken beschädigt

Sachschaden von insgesamt circa 3.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich im Aschberg in Schefflenz am Montag gegen 14 Uhr ereignete. Ein 29-jähriger Fahrer eines Mercedes war beim Einparken mit einer Gartenmauer kollidiert und beschädigte hierbei sein Fahrzeug erheblich. An der Mauer entstand ebenfalls ein geringer Sachschaden.

