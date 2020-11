POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 03.11.2020 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Wertheim: 12-Jähriger auf Zebrastreifen angefahren

An einem Fußgängerüberweg in Wertheim hat sich ein 12-Jähriger am Montag bei einem Unfall leichte Verletztungen zugezogen. Gegen 15.45 Uhr war eine 81-Jährige mit ihrem PKW in der Bahnhofstraße unterwegs und bog von dort aus in die Uihleinstraße ab. Im gleichen Moment überquerte gerade eine Frau mit zwei Kindern den dortigen Zebrastreifen. Die 81-Jährige übersah die Fußgänger, wobei ihr Auto den 12-Jährigen erfasste. Dieser kam zu Fall und verletzte sich leicht. Die Frau hielt gleich an und kümmerte sich um das Kind.

Bad Mergentheim: Pedelec-Fahrer bei Fahrradkollision schwer verletzt

Eine Kollision zwischen Fahrradfahrern hat sich am Montag in Bad Mergentheim ereignet. Ein 29-Jähriger war gegen 16.30 Uhr mit seinem Rad auf der Roggenbergstrasse unterwegs und wollte nach links in die Tauberschwarzstrasse einbiegen. Dabei stieß er mit einem 38-jährigen Pedelec-Fahrer zusammen. Dieser stürzte und verletzte sich schwer. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 29-Jährige blieb unverletzt. An den Fahrrädern entstand ein geringer Sachschaden.

Tauberbischofsheim: Schwerverletzter 38-Jähriger und fast 40.000 Euro Sachschaden

Nasse Fahrbahn und eine nicht angepasste Geschwindigkeit sind im Straßenverkehr eine schlechte Kombination. Diese Erfahrung musste am Montag auch ein 38-Jähriger machen. Der Mann war gegen 8.45 Uhr mit seinem Daimler auf der Autobahn 81 in Tauberbischofsheim unterwegs. Zwischen den Autobahnausfahrten Tauberbischofsheim und Ahorn verlor er in einer langgezogenen Linkskurve infolge einer nicht angepassten Geschwindigkeit bei den schwierigen Wetterverhältnissen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Auto schleuderte in eine auf dem rechten Fahrstreifen fahrende Zugmaschine, an deren Steuer ein 56-Jähriger saß. Im weiteren Verlauf kollidierte die Zugmaschine mit der rechten Schutzplanke. Zwischenzeitlich kam der Daimler auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Ein 41-Jähriger konnte darauf nicht schnell genug reagieren und kollidierte mit seiner Sattelzugmaschine mit dem Auto. Aufgrund der massiven Kollision wurde der Daimler komplett zerstört. Alle Airbags lösten aus. Der 38-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn in ein Krankenhaus. Die anderen beiden Fahrer bleiben unverletzt. Insgesamt entstand an den Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von fast 40.000 Euro, wobei alle drei Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit sind. Neben der Polizei war auch die Freiwillige Feuerwehr vor Ort.

Taberbischofsheim: Zu schnell und unter Drogeneinfluss

Weil ein 34-Jähriger mit seinem PKW über 50 Kilometer pro Stunde zu schnell auf der Autobahn 81 bei Tauberbischofsheim fuhr, unterzogen Polizeibeamte ihm eine Verkehrskontrolle. Der Mann wirkte bei dem Gespräch auf dem Parkplatz Lindich auffällig nervös und gestand, Drogen konsumiert zu haben. Ein Drogentest verlief positiv hinsichtlich Amphetamin. Daraufhin musste er eine Blutprobe im Krankenhaus abgeben. Der Mann muss nun mit entsprechenden Anzeigen rechnen.

