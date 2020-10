Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht

Fulda (ots)

Hünfeld - Am 26.10.2020 um 06:10 Uhr ereignete sich auf der K 147 aus Fahrtrichtung Malges kommend in Richtung Leibolz im Bereich einer Linkskurve ein Verkehrsunfall. Ein 41-jähriger LKW-Fahrer geriet in diesem Bereich auf die Gegenfahrbahn und streifte hierbei den PKW eines 42-jährigen Ford Kuga-Fahrers. Der Ford Kuga wurde auf der kompletten linke Fahrzeugseite beschädigt. Der LKW-Fahrer hielt an der Unfallstelle nicht an und setzte seine Fahrt fort. Der Ford Kuga-Fahrer wendete und verfolgte den flüchtigen LKW. In diesem Zusammenhang kam es zu einem zweiten Verkehrsunfall zwischen den Beiden.

Die Schadenshöhe beläuft sich auf circa 13.000 EUR.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Hünfeld unter der Rufnummer 06652/96580 in Verbindung zu setzen.

Gefertigt: Polizeistation Hünfeld, POK Lösch

