Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Fulda

Fulda (ots)

Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Am Freitag, 23.10.2020, 18:00 Uhr, ereignete sich in der Kohlhäuser Straße in Fulda ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden und ein Sachschaden in Höhe von 9000 Euro entstand. Ein 21-jähriger Renaultfahrer befuhr die Kohlhäuser Straße von der Mainstraße kommend und wollte über zwei Gegenfahrspuren nach links auf das Gelände eines Autohauses abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem auf der rechten Gegenfahrspur fahrenden Pkw VW Polo. Die beiden Insassen des Polo - 23 bzw. 22 Jahre alt - wurden dadurch verletzt und zur weiteren Untersuchung ins Klinikum Fulda verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Fußgänger angefahren

Am Samstag, 24.10.2020, kam um 20:50 Uhr in der Pacelliallee in Fulda ein Fußgänger bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw zu Schaden.

Der 17-jährige Fußgänger überquerte im Laufschritt und ohne auf den Verkehr zu achten die Pacelliallee unterhalb des Klinikum Fulda in Richtung Adalbert-Stifter-Straße. Dabei wurde er von einem Pkw VW Polo erfasst, der in Richtung Michael-Henkel-Straße unterwegs war. Der Jugendliche wurde mit der Motorhaube erfasst, gegen die Windschutzscheibe und anschließend über das Fahrzeug geschleudert. Die entstandenen Verletzungen wurden im Klinikum Fulda versorgt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro.

