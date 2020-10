Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pkw prallt gegen Hauswand - Fahrer leichtverletzt

Eichenzell (ots)

Ein 20-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Landkreis Holstein befuhr mit seinem VW am Samstagmorgen, gg. 03:50 Uhr, die Straße "Sachsenhausen" und wollte nach rechts auf die Gersfelder Straße auffahren. Vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit prallte er beim Abbiegen gegen die Hauswand des gegenüberliegenden Wohnhauses. Der Fahrer wurde leicht verletzt ins Klinikum Fulda verbracht. Der PKW, an dem ein Sachschaden in Höhe von 7.500EUR entstand, musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden am Wohnhaus wird auf ca. 10.000.- EUR geschätzt. Durch die Feuerwehr musste das Gebäude gesichert werden.

