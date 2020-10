POL-OH: Pressemeldung der Pst. Fulda

Polizeipräsidium Osthessen

Vom Pedal abgerutscht und verunfallt/6000,- Euro Schaden

Ein Gesamtsachschaden in Höhe von 6000,- Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitag, dem 23.10.20, gg. 18.45 Uhr in Fulda in der Straße Am Rosengarten Kreuzungsbereich Bardostraße/Johannisstraße.

Eine 62-jährige Frau aus Fulda befuhr mit ihrem PKW, einem Mercedes SLK 200, die Johannisstraße in Fahrtrichtung Bardostraße um anschließend weiter in Fahrtrichtung der Straße Am Rosengarten zu fahren. Beim Überqueren der Bardostraße rutschte die 62-jährige plötzlich vom Bremspedal ab und ihr Schuhwerk blockierte in den Pedalen. Dadurch beschleunigte ihr Fahrzeug unkontrolliert und um Schlimmeres zu verhindern, lenkte die 62-Jährige nur noch in Richtung Fahrbahnbegrenzung der Straße Am Rosengarten, wo sie im weiteren Verlauf zum Stehen kam.

Glücklicherweise wurde die 62-Jährige Frau nur leichtverletzt. Mit multiplen Prellungen und unter Schock stehend wurde sie vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Der SLK, sowie eine Laterne, als auch die Fahrbahnbegrenzung, wurden beschädigt. Der völlig beschädigte SLK musste von einem Abschleppdienst von der Unfallstelle geborgen werden.

