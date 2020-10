Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Geparktes Fahrzeug beschädigt - Von Fahrbahn abgekommen

Vogelsbergkreis (ots)

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Alsfeld - Am Donnerstag (22.10.), gegen 17 Uhr, parkte ein Alsfelder seinen silbernen Renault Megane für diverse Einkäufe zuerst auf einem Parkplatz in der Straße "An der Au 1" in Alsfeld, anschließend fuhr er noch auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße "An der Au 14".

Später stelle er dann eine Beschädigung an seinem hinteren linken Kotflügel fest, diese muss auf einem der beiden Parkplätze entstanden sein. Vermutlich hat ein bisher unbekannter Fahrzeugführer das Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken gestreift und verließ dann die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro zu kümmern.

Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Gefertigt: Polizeistation Alsfeld

Von Fahrbahn abgekommen

Schlitz - Am Freitag, (23.10.), gegen 6 Uhr, befuhr ein Mann mit seinem Mitsubishi Colt die Landesstraße von Langenschwarz herkommend in Richtung Sandlofs. Im Bereich einer Kurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet von der Fahrbahn ab und kam im Straßengraben zum Stillstand. Bei dem Unfall blieb der 25-jährige unverletzt.

Es entstand Sachschaden von 5.000 Euro.

Gefertigt: Polizeistation Lauterbach

