Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Auffahrunfall

Ludwigsau (ots)

Am Donnerstag, gegen 16:18 Uhr, befuhr eine 49-jährige Frau aus Rotenburg an der Fulda mit ihrem Audi Q3 die Bundesstraße 27 von Bad Hersfeld kommend in Richtung Friedlos. Aufgrund einer Verkehrsstockung musste die 49-jährige Frau anhalten. Dies bemerkte der hinter ihr fahrende 78-jährige Mann aus Edermünde zu spät und fuhr mit seinem Ford C-Max auf den Audi auf. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 5.500 Euro.

