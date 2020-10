Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemeldung der Pst. Bad Hersfeld

Fulda (ots)

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluß

Haunetal - Am Samstag, d. 24.10. gegen 01:00 Uhr befuhr ein 19-Jähriger aus Hauneck mit seinem Seat Ibiza die Bundesstraße 27 von Neukirchen in Richtung Meisenbach. Infolge von Unachtsamkeit kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in die dortige Böschung. Durch die Kollsion wurde der PKW herumgeschleudert und blieb stark beschädigt im Straßengraben liegen. Während der Fahrer selbstständig das Fahrzeug verlassen konnte, sicherten aufmerksame Verkehrsteilnehmer die Unfallstelle bis zum Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte ab. Durch den Unfall wurde der Fahrer leicht verletzt und für die weitere Untersuchung in ein Krankenhaus transportiert. Da beim Fahrzeugführer zusätzlich Alkoholeinfluß festgestellt werden konnte, folgten die üblichen polizeilichen Maßnahmen sowie die Sicherstellung seines Führerscheins. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf circa 4000EUR geschätzt.

gefertigt: (Polizeistation Bad Hersfeld, POK Huth)

