Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall - Eine Person leicht verletzt

Fulda (ots)

Eichenzell - Ein 20-jähriger VW-Fahrer aus dem Landkreis Holzminden wurde bei einem Unfall am Samstag, (24.10.) leicht verletzt. Er befuhr gegen 3:50 Uhr in Eichenzell die Straße "Sachsenhausen" in absteigender Richtung und wollte seine Fahrt nach rechts in Richtung Gersfelder Straße fortsetzen. Hierzu musste er sein Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen. Nach eigenen Angaben rutschte sein Pkw auf der regennassen Fahrbahn davon und prallte gegen die gegenüberliegende Hauswand. Der 20-jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 17.500 Euro.

