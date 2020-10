POL-BI: Fahrraddiebstahl an Schule

Polizei Bielefeld

FR / Bielefeld / Mitte - Am Donnerstag, 29.10.2020, wurden an einer Schule am Nebelswall zwei Fahrräder gestohlen. Hinweise zu möglichen Tätern gibt es bislang nicht.

Gegen 14:30 Uhr erschien eine 33-jährige Bielefelderin mit ihrem 11-jährigen Sohn auf der Polizeidienststelle, um einen Fahrraddiebstahl zu melden. Der Schüler hatte sein schwarz-grünes Rad, ein Bulls Sharptail Street 1, am Morgen mit einem Zahlenschloss am Ständer auf Höhe einer Pizzeria, nahe seiner Schule, gesichert. Als er gegen 13:15 Uhr mit dem Rad nach Hause fahren wollte, fand er nur noch das aufgebrochene Schloss vor. Der Tatzeitraum liegt zwischen 07:45 Uhr und 13:15 Uhr.

Einen weiteren Fahrraddiebstahl vor der Schule meldete eine 75-jährige Frau aus Quelle am späten Nachmittag. Als ihre Enkelin das Schulgebäude gegen 15:00 Uhr verließ, fand diese ihr Rennrad nicht mehr vor, welches sie an den Fahrradständern vor dem Gymnasium abgeschlossen hatte. Es handelt sich um ein schwarzes Rennrad der Marke Stevens Cyclocross. Der Tatzeitraum liegt zwischen 08:00 Uhr und 15:00 Uhr.

Hinweise zum Diebstahl oder Beschreibungen der Täter bitte an das Polizeipräsidium Bielefeld: 0521-545-0.

