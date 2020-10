Polizei Bielefeld

POL-BI: Fünf Autos zerkratzt

BielefeldBielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Ein unbekannter Täter hinterließ Lackkratzer an fünf Fahrzeugen, die in der Nacht auf Donnerstag, 29.10.2020, an der Laubstraße standen.

Am Donnerstagvormittag, gegen 10:00 Uhr, stellte ein 53-jähriger Bielefelder fest, dass sich an seinem Fahrzeug ein langer Kratzer von der hinteren rechten Seite bis zur Beifahrertür befand. Vier weitere Autos waren ebenfalls beschädigt.

Die betroffenen Anwohner der Laubstraße gaben an, ihre Fahrzeuge zwischen 17:00 Uhr und 18:00 Uhr an der Straße zwischen der Meisenstraße und der Kranichstraße abgestellt zu haben.

Es handelte sich dabei um einen schwarzen Skoda Fabia, einen grünen Seat Ibiza, einen schwarzen 7er BMW, einen roten Fiat und einen grauen Smart.

Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei unter der 0521-5450 entgegen.

