POL-BI: Schaufensterpuppe an Brücke - Zeugen gesucht

BielefeldBielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Minden-

Nach dem Fund einer Schaufensterpuppe am Samstag, 24.10.2020, in Minden, sucht der Staatsschutz der Polizei Bielefeld Zeugen.

Um 09:10 Uhr wurde auf der Glacisbrücke in Minden eine dort am Hals aufgehängte Schaufensterpuppe, die mit einem Schild sowie einer Brille mit Aufschrift versehen war, aufgefunden. Die Puppe wurde durch die Polizei sichergestellt.

Der Staatsschutz Bielefeld ermittelt wegen des Verdachts der Volksverhetzung, weil die Täter mit dem Aufhängen der Puppe vermutlich Pressevertreter, die über die Covid-Pandemie berichten, verächtlich machen wollten. Die Schaufensterpuppe, das Schild und die Brille werden zurzeit bei der Polizei Bielefeld auf Spuren untersucht.

Die Puppe ist aus grauem Kunststoff, ca. 185 cm groß und stellt einen Mann dar. Sie weist leichte Gebrauchsspuren auf. Auf den Schultern und an der linken Hüfte werden die Gelenke mit einem schwarzen ca. 4 cm breiten, aufgeschraubten Kunststoffband zusammengehalten.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um die Beantwortung folgender Fragen:

Wer hat in der Nacht zum oder am Morgen des Samstag, den 24.10.2020, in der Umgebung der Glacisbrücke in Minden Personen beobachtet, die eine Schaufensterpuppe transportierten?

Wer kann Angaben zur Herkunft der abgebildeten Puppe machen?

Hinweise zu möglichen Tätern oder andere Hinweis zur Tat werden unter Telefon 0521-5450 oder bei jeder Polizeidienststelle entgegen genommen.

