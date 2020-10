Polizei Bielefeld

POL-BI: Scn. Verkehrsunfall mit verletzter Person, Bielfeld-Schildesche, Apfelstr./ Sudbrackstr.

BielefeldBielefeld (ots)

Pkw befährt die Sudbrackstraße in Richtung Theesen. Er biegt nach links in die Apfelstraße ab und missachtet den Vorrang eines anderen Pkw-Führer, der die Sudbrackstraße entgegengesetzt befährt. Der Unfallverursacher wird dabei verletzt und kommt mit dem RTW ins Krankenhaus. Für die Dauer der Unfallaufnahme ist die Kreuzung teilweise gesperrt. Abbiegen in die Jöllenbecker Str. ist nicht möglich

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell