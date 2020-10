Polizei Bielefeld

POL-BI: Verletzter Fahrrad-Fahrer flüchtet nach Verkehrsunfall

BielefeldBielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Gaderbaum -

Am Donnerstag, 29.10.2020, stießen an der Gathwiese/ Am Ellerbrocks Hof ein Fahrrad-Fahrer und ein PKW-Fahrer zusammen. Der Radfahrer flüchtete nach dem Unfall zu Fuß.

Ein Fahrradfahrer fuhr gegen 10:30 Uhr von der Straße Dornhecken kommend über einen Stichweg in Richtung der Straße Am Ellerbrocks Hof. Als er die Straße in Richtung der Straße Gathwiese überquerte kam es zum Zusammenstoß mit dem Skoda eines 83-jährigen Bielefelders, der die Straße Am Ellerbrocks Hof in Richtung Artur-Ladebeck-Straße befuhr.

Der männliche Radfahrer landete bei seinem Sturz im Vorgarten eines Hauses. Als Zeugen ihm zur Hilfe eilten, sprang der Verletzte auf und flüchtete wortlos in Richtung Artur-Ladebeck-Straße.

Der Skoda-Fahrer und seine Beifahrerin blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von circa 3000 Euro.

Der Gesuchte wird als circa 40 bis 50 Jahre alt, mit Glatze und stark blutender Kopfwunde, beschrieben. Er trug ein schwarzes Sweatshirt mit weißem Aufdruck und eine braune Hose. Auf der fußläufigen Flucht humpelte er.

Zeugenhinweise nimmt das Verkehrskommissariat 1 unter 0521-545-0 entgegen.

