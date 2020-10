Polizei Bielefeld

POL-BI: Unbekannte tritt Stadtbahn-Kundin in Unterleib

BielefeldBielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Baumheide - Am Mittwochmorgen, 28.10.2020, trat eine bislang unbekannte Täterin einer 26-jährigen Bielefelderin in der Stadtbahnlinie 2 mehrfach in den Unterleib. Die geschockte Bielefelderin stieg an der nächsten Haltestelle aus. Die Täterin konnte entkommen.

Gegen 08:40 Uhr kam es zum bislang unerklärlichen Vorfall: Die 26-Jährige war zuvor an der Haltestelle "Baumheide" in die Stadtbahnlinie 2, Fahrtrichtung Innenstadt, eingestiegen. Über Kopfhörer hatte sie Musik gehört, sich in einen freien Viersitzer gesetzt und nicht auf ihre Mitfahrer geachtet.

Plötzlich stand die Täterin mit dem linken Fuß auf dem Sitz neben der Bielefelderin, trat mit dem rechten Fuß unvermittelt mehrmals in ihren Unterleib und schrie sie an. Anschließend ließ die Unbekannte von der Frau ab und setzte sich in den Viersitzer nebenan. Einige Fahrgäste stellten sich daraufhin schützend zwischen die Geschädigte und die unbekannte Täterin.

Die 26-jährige Bielefelderin stand derart unter Schock, wie sie der Polizei später mitteilte, dass sie an der nächsten Haltestelle "Schüco" die Stadtbahn verließ. Die Täterin blieb vermutlich in der Bahn sitzen.

Beschrieben wird die unbekannte Täterin wie folgt: circa 20 bis 30 Jahre alt, sehr helle Haut, kurze dunkelblonde Haare. Zur Tatzeit trug sie eine khakifarbene Jacke, schwarze "Dr. Martens" Stiefel. Eine Schutzmaske trug sie nicht. Zeugen der Tat und weitere Hinweisgeber melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 14: 0521/545-0.

