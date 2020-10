Polizei Bielefeld

POL-BI: Bielefelderin schlägt Einbrecher in die Flucht

Bielefeld

HC/ Bielefeld-Quelle-

In den frühen Morgenstunden des Donnerstag, 29.10.2020, überraschte eine Hausbewohnerin zwei Täter bei dem Versuch in das Haus zu gelangen.

Gegen 03:05 Uhr machten sich Einbrecher an einem Haus in der Straße Am Freibad zu schaffen. Eine Hausbewohnerin hörte die untypischen Geräusche und trat in den Hausflur. Sie sah einen Lichtstrahl, näherte sich dem Fenster und klopfte dagegen. Als sie hinaussah, bemerkte sie eine Person. Diese erkannte offensichtlich die Bielefelderin und flüchtete gemeinsam mit einer zweiten Person in Richtung Luttertal. Die hinzugerufenen Polizisten stellten Einbruchspuren am Wohnhaus fest.

Ein Täter wird als circa 20 Jahre alt, sportlich und bekleidet mit dunkler Kapuze mit Fell, beschrieben.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 0521-545-0 entgegen.

