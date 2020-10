Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher haben es auf Schmuck abgesehen

BielefeldBielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Schildesche - Unbekannten gelang es am Dienstag, 27.10.2020, in zwei Wohnungen an der Straße Am Brodhagen und an der Lange Straße einzubrechen und Wertgegenstände zu stehlen.

Am Brodhagen, in der Nähe der Voltmannstraße, nutzten Einbrecher ein auf Kipp stehendes Terrassenfenster einer Souterrainwohnung. Zwischen 08:45 Uhr und 18:15 Uhr näherten sie sich über ein Nachbargrundstück an die Rückseite des Mehrparteienhauses. Dort stiegen sie über die Terrassentür in die Wohnung ein und durchsuchten mehrere Räume. Sie stahlen Schmuck und flüchteten daraufhin.

An der Lange Straße, in der Nähe der Josef-Köllner-Straße, überraschte der Mieter zwei Einbrecher. Diese hatten sich zuvor über die Terrassentür gewaltsam Zutritt zum Mehrfamilienhaus verschafft. Gegen 18:30 Uhr betrat der Mieter die Wohnung und schreckte die Männer auf. Die flüchteten durch den Garten über die Einfahrt in unbekannte Richtung.

Wie der Bielefelder feststellen musste, hatten die Einbrecher eine Schmuckschatulle gefunden und den Inhalt gestohlen.

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Polizei unter der 0521-5450 entgegen.

