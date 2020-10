Polizei Bielefeld

POL-BI: PKW-Fahrer nach Kollision mit LKW schwer verletzt

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Baumheide - In der Nacht von Montag auf Dienstag, 27.10.2020, kam es in der Einmündung Heilbronner Straße und Herforder Straße zu einer Kollision zwischen einem LKW und einem PKW. Der PKW-Fahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Leitstelle der Polizei erhielt gegen 02:50 Uhr die Information zu einem Verkehrsunfall zwischen einem BMW und einem Lastkraftwagen, infolgedessen der 18-jährige PKW-Fahrer aus Bielefeld in seinem Fahrzeug eingeklemmt worden sei. Vor Ort zeigte sich jedoch, dass die linke Fahrzeugseite stark beschädigt und eingedrückt war, der Fahrer aber nicht eingeklemmt.

Der LKW-Fahrer, ein 38-jähriger Mindener, blieb unverletzt. Der Bielefelder wurde vor Ort notärztlich versorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der LKW-Fahrer die Herforder Straße in Fahrrichtung Bielefeld. Beim Abbiegevorgang in die Heilbronner Straße kollidierte er mit dem entgegenkommenden BMW, wodurch der PKW in die Böschung geschleudert wurde.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell