POL-BI: 2.Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Bielefeld zu einem versuchten Tötungsdelikt auf offener Straße in Bad Oeynhausen

2.Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Bielefeld zu einem versuchten Tötungsdelikt auf offener Straße in Bad Oeynhausen

Bielefeld (ots)

Kreis Minden - Bad Oeynhausen-

Bei einer Auseinandersetzung auf offener Straße in Bad Oeynhausen erlitt, wie bereits berichtet, ein 26-Jähriger am Montag, 26.10.2020, Stichverletzungen. Die Mordkommission "Corso" der Polizei Bielefeld nahm die Ermittlungen auf.

Der Schwerverletzte befindet sich weiterhin in einem Krankenhaus. Es besteht derzeit keine Lebensgefahr.

Die Hintergründe der Tat sind noch unklar und Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen. Die Ermittlungen des Aufenthaltsortes eines an der Tat beteiligten Flüchtigen sowie die Durchsuchungen in einer Gaststätte dauern an.

Die Mordkommission "Corso" sucht Zeugen, die das Tatgeschehen gegen 09:40 Uhr auf offener Straße beobachtet und gefilmt haben.

Sie bittet Zeugen, sich an die Polizei Bielefeld unter 0521-545-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

