POL-BI: Flüchtiger Hundewelpe von A2 gerettet

FR / Herford / Stuckenberg / BAB 2 - Am Samstagnachmittag, 24.10.2020, kam es im Waldgebiet Stuckenberg zu einem Zusammenprall zwischen einem Mountainbiker und einem vier Monate alten Jack-Russel-Terrier. Die panische Flucht führte den jungen Hund bis auf die A2, wo er von Beamten der Autobahnpolizei beruhigt und in Obhut genommen werden konnte.

Mehrere Anrufe von Verkehrsteilnehmern gingen gegen 14:00 Uhr bei der Leitstelle der Polizei ein, um ein freilaufendes Tier auf der Bundesautobahn 2 zu melden. Zwischen Herford/ Bad Salzuflen und Herford-Ost irrte der aufgescheuchte Hund umher, wechselte mehrmals die Laufrichtung und gefährdete den Verkehr.

Als die alarmierten Autobahnpolizisten die gemeldete Gefahrenstelle erreichten, fanden sie das aufgebrachte und scheue Jungtier auf der Mittelinsel, die mit Bäumen gesäumt ist, vor. Eine zufällig vor Ort anwesende Mitarbeiterin einer Tierschutzorganisation hatte sich an der Suche nach dem Hund beteiligt und stellte den Beamten einen Kescher und eine Transportbox zur Verfügung. Gemeinsam dirigierte man den kleinen Rüden an eine sichere Stelle, fing ihn behutsam mit dem Kescher ein und konnte so Schlimmeres verhindern.

Während des Einsatzes wurde die A2 in Fahrtrichtung Dortmund kurzzeitig gesperrt.

Da der Hund in einem bundesdeutschen Haustierregister einer weiteren Tierschutzorganisation gemeldet war, konnten die Beamten die Halter ermitteln und erfuhren, dass er auf den Namen "Paul" hört. Die Halter aus Herford und Hund Paul konnten schließlich auf der Wache der Autobahnpolizei Herford wieder glücklich vereint werden.

