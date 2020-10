Polizei Bielefeld

POL-BI: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Bielefeld zu einem versuchten Tötungsdelikt auf offener Straße in Bad Oeynhausen

Bielefeld (ots)

SR/ Bielefeld/ Kreis Minden/ Bad Oeynhausen - Eine Mordkommission der Polizei Bielefeld hat die Ermittlungen zu einem versuchten Tötungsdelikt aufgenommen, das sich am Montag, 26.10.2020, in der Innenstadt von Bad Oeynhausen ereignete.

Nach den bisherigen Erkenntnissen erlitt gegen 9.40 Uhr ein 26-jähriger libanesischer Staatsangehöriger im Bereich zwischen Herforder Straße und Am Nordbahnhof Stichverletzungen durch einen Angriff mehrerer Personen auf offener Straße. Angehörige, die versuchten, dem Opfer zu helfen, wurden leicht verletzt, der 26-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Im Rahmen der polizeilichen Fahndung konnten drei Tatverdächtige serbischer Staatsangehörigkeit vorläufig festgenommen werden. Ein vierter an der Tat Beteiligter konnte flüchten. Daraufhin wurde eine Gaststätte an der Herforder Straße, in der dieser vermutet wurde, mit Spezialeinheiten der Polizei durchsucht. Der Flüchtige konnte darin jedoch nicht angetroffen werden.

Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar. Die Maßnahmen der Mordkommission unter der Leitung von Kriminalhauptkommissar Norbert Freier konzentrieren sich aktuell darauf, den Flüchtigen zu identifizieren und dessen Aufenthaltsort festzustellen sowie die bislang noch nicht aufgefundene Tatwaffe sicherzustellen und Spuren der Tat zu sichern. Die Ermittlungen dauern an.

