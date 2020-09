Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Odenthal - Zeugen gesucht: Frontalzusammenstoß zweier Radfahrer - 16-Jähriger schwer verletzt

Odenthal (ots)

Am Montagabend (21.09.) kam es auf der Altenberger-Dom-Straße im Stadtteil Osenau zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Radfahrern, bei dem ein 16-Jähriger schwer verletzt wurde. Der Unfallverursacher fuhr anschließend davon. Die Polizei sucht nun dringend nach Zeugen, die nähere Angaben zum Unfallhergang beziehungsweise zum Unfallverursacher machen können.

Der 16-jährige Odenthaler fuhr mit seinem E-Bike gegen 20:10 Uhr von Schildgen kommend in Richtung Odenthal, als ihm circa 50 Meter hinter dem Kreisel in Osenau ein Radfahrer auf seiner Radspur entgegenkam. Durch den Zusammenstoß flogen beide Fahrer in eine angrenzende Hecke. Der Jugendliche half dem Unfallverursacher - der sich anschließend sofort entfernte - noch auf die Beine. Für den 16-Jährigen war jedoch keine Weiterfahrt mehr möglich: Er hatte starke Schmerzen und sein Rad war zudem nicht mehr fahrtüchtig. Der Jugendliche wurde von Familienangehörigen ins Krankenhaus gebracht.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei RheinBerg unter der Rufnummer 02202 205-0.(ma)

