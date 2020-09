Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Senioren im Fokus von Taschendieben

Bergisch Gladbach (ots)

In Bergisch Gladbach waren am vergangenen Donnerstag und Freitag (25.09.) Taschendiebe besonders aktiv: In Bensberg wurde einer 60-Jährigen am Donnerstag in einem Supermarkt auf der Straße Am Stockbrunnen zwischen 13:00 Uhr und 14:00 Uhr die Geldbörse aus der Handtasche gestohlen. Einen Tag später entwendeten Diebe etwa zur selben Uhrzeit in einem Supermarkt auf der Kölner Straße einer 78-Jährigen die Geldbörse. Ebenso am Freitag kam es dann auf der Hauptstraße gegen 14:15 Uhr zu einem weiteren Taschendiebstahl, dem eine 83-jährige Seniorin aus Odenthal zum Opfer fiel.

Opfer von Taschendiebstählen verlieren mehr als nur ihr Geld. Ausweise und Schlüssel wieder zu beschaffen, ist sehr aufwändig und teuer. Persönliche Gegenstände und Fotos sind häufig für immer verloren. Sensible Daten und persönliche Fotos im Smartphone fallen in unbekannte Hände. Im schlimmsten Fall werden Konto und Kreditkarte leer geräumt und mit dem Personalausweis Abonnements und Käufe getätigt. Das Kriminalkommissariat für Kriminalprävention und Opferschutz berät Sie gerne, wie Sie sich vor Taschendieben schützen können. Melden Sie sich unter Rufnummer 02202 205-430 /-434. (ma)

