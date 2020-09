Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Rollerdiebstahl: Zwei Jugendliche auf frischer Tat ertappt

Bergisch Gladbach (ots)

Am Donnerstag (24.09.) beobachtete ein aufmerksamer Zeuge einen Rollerdiebstahl auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Kölner Straße. Zwei Jugendliche (14, 15) hatten den Roller kurzgeschlossen und entwendet. Der Zeuge fuhr den Tätern mit seinem Auto hinterher und konnte die beiden Diebe in der Anne-Frank-Straße einholen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Die Beamten brachten die Jugendlichen anschließend zurück in eine Jugendeinrichtung und fertigten entsprechende Anzeigen. (ma)

