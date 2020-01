Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- 11-jähriger Junge bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Schwelm (ots)

Am Montagnachmittag wurde ein 11-jähriger Schwelmer bei einem Zusammenstoß mit einem Audi schwer verletzt. Der Junge wollte die Kaiserstraße zu Fuß an einem Fußgängerüberweg bei Grün überqueren, als er mit dem Audi eines 62-jährigen zusammen stieß. Der Audifahrer übersah den dunkel gekleideten Jungen, als er von der Wilhelmstraße nach links auf die Kaiserstraße abbog. Der 11-Jährige stürzte und verletzte sich schwer, aber nicht lebensgefährlich. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Polizei rät: Bei Dunkelheit sollten Fußgänger lichtreflektierende Materialien tragen, um ein Unfallrisiko zu verkleinern.

