Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Scheibe an Pkw eingeworfen

Northeim (ots)

Moringen, An der Mergelkuhle, Höhe Kläranlage, Sonntag, 27.09.2020, 9.15 Uhr - 11 Uhr

MORINGEN (MIR) Durch einen bislang unbekannten Täter wurde am Sonntag in der Zeit von 9.15 Uhr - 11 Uhr der Pkw einer 54-jährigen Northeimerin beschädigt. Mittels eines Steines wurde die Seitenscheibe der Fahrertür eingeworfen und der Innenraum nach Diebesgut durchsucht. Nachdem scheinbar nichts aus dem Fahrzeug entwendet wurde, entfernt sich der Täter. Am Pkw entsteht ein Sachschaden von 3.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter 05551-7005-0 zu melden.

