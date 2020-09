Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht in Einbeck

Einbeck (ots)

Einbeck (ho); Ein noch unbekannter Fahrzeugführer kommt am 26.09.20, gegen 03:00 Uhr in Einbeck, Münsterkamp, beim Abbiegevorgang von links von der Fahrbahn ab und beschädigt einen Gartenzaun. Der Fahrzeugführer entfernt sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am Unfallort konnten einige Spuren gesichert werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 800 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Einbeck zu melden.

