Polizei Bonn

POL-BN: Kinderpornografie: Bonner Polizei ermittelt gegen 42-jährigen Mann aus Bonn

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei hat am Donnerstagnachmittag (14.05.2020) einen 42-jährigen Mann vorläufig festgenommen. Er soll kinderpornografisches Bildmaterial besessen haben.

Ein Hinweis zu dem Verdächtigen ging am Donnerstagvormittag bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 12 der Bonner Polizei ein. Da sich dieser Verdacht bei ersten Ermittlungsschritten erhärtete, wurde seitens der Staatsanwaltschaft Bonn ein Durchsuchungsbeschluss für einen Schrebergarten in Bonn-Friesdorf, der von dem Verdächtigen als Lebensmittelpunkt genutzt wird, erwirkt. Da sich zudem Hinweise auf eine mögliche Bewaffnung des 42-Jährigen ergeben hatten, wurde dieser um 17:00 Uhr durch Spezialkräfte der Polizei NRW dort angetroffen und vorläufig festgenommen und in das Polizeipräsidium gebracht. Erste Beweismittel wurden sichergestellt.

Zwei weitere Männer im Alter von 29 und 54 Jahren, die ebenfalls auf dem Grundstück angetroffen worden waren, konnten nach Feststellung ihrer Personalien und Vernehmungen das Polizeipräsidium wieder verlassen.

Über Nacht wurde die Parzelle, auf der sich eine Gartenlaube befindet, von der Polizei bewacht. Am Freitagmorgen wurden die Durchsuchungsmaßnahmen und Ermittlungen fortgesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell