Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Segeberg - Brand eines Einfamilienhauses

Bad Segeberg (ots)

In der vergangenen Nacht (01.06.2020) ist es in der Ziegelstraße zwischen Rantzaustraße und Tegelkoppel in einem Einfamilienhaus zu einem Brand gekommen.

Gegen 02:22 Uhr meldete ein Anwohner Feuerschein aus einem Nachbargebäude.

Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst suchten den Brandort unverzüglich auf.

Während die Feuerwehr mit der Brandbekämpfung begann, sperrten Polizeibeamte die angrenzende Bundesstraße 432.

Rettungskräfte brachten die beiden Bewohner (64 und 67) vorsorglich in ein Krankenhaus.

Nach ersten Erkenntnissen ist der Brand in einem Anbau ausgebrochen. Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf das weitere Hauptgebäude.

Nach Abschluss der Löscharbeiten beschlagnahmten Beamte des Polizeireviers Bad Segeberg den Brandort.

Die Kriminalpolizei Bad Segeberg hat die Ermittlungen zur Brandursache und Sachschadenshöhe übernommen.

